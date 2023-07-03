中能發電董事長王錫欽表示，中能風場是由中鋼(2002)與哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同投入開發，規畫於彰化外海建置31座9.5MW離岸風機，也是台灣最具在地化指標的風場，帶動許多本土產業鏈成長，例如風場所需的套管式水下基礎由興達海基公司供應，水下基礎之運輸及安裝工程則由台船環海執行。而為了投入包括中能風場在內的相關海事工程作業，便促成了由台船(2208)在台建造環海翡翠輪，中鋼也以優惠價格提供環海翡翠輪建造所需的高強度船用厚鋼板，為離岸風電產業在地化做出貢獻。中能發電王董事長指出，身為環海翡翠輪的首名客戶，相當感謝台船同仁全力以赴，為台灣打造出精品級的首艘海事工程大型浮吊船，朝2024年併網目標邁進。

環海翡翠輪為全球第二大的浮吊船，船身全長216.5m，寬49m，深度16.8m，不僅載貨物重可達6萬噸，亦搭載4000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統，可執行離岸風場水下基礎和大型風機之運輸與安裝作業。環海翡翠輪自2020年9月正式開工建造，2022年4月舉行下水儀式，近日完工交付後，8月將旋即投入中能風場水下基礎安裝作業，展開深具歷史意義的首項任務。

中能風場執行長Joris Hol說明，目前風場正在進行基樁安裝工程，委由興達海基公司供應的31座套管式水下基礎亦進度良好，相信風場各項建置工程在中能團隊及供應鏈廠商緊密合作及共同努力下，將按規畫時程進行，以如期如質完成風場建置為首要目標。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，水下基礎安裝工程的啟動不僅是CIP積極落實推動離岸風電產業國產化的成果，更是CIP投入台灣離岸風電產業的里程碑。中能風場順利於明(2024年)年達成併網目標後，加上預計於今年完工的彰芳暨西島離岸風場，CIP在台灣的風場每年將為台灣約100萬家庭提供乾淨的綠電。