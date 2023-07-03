今年宜蘭縣龍舟錦標賽由羅東鎮公所派出的團隊勇奪公開混合組冠軍，獲得團體獎金30萬元。（吳佩蓉攝）

選手們來自各行業，都是利用上班前清晨5點多集訓。（陳辰靉提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

陳辰靉為教練兼舵手，擔任國中老師，長相亮眼的她亦為2013年蘇澳冷泉公主冠軍。（吳佩蓉攝）

代表出征世界錦標賽 羅東女子龍舟隊積極募款參賽經費

今年宜蘭縣龍舟錦標賽由羅東鎮公所派出的團隊勇奪公開混合組冠軍，獲得團體獎金30萬元，緊接著羅東鎮女子龍舟隊將代表國家參加8月在泰國的「IDBF世界龍舟錦標賽」，但因參賽經費問題困難重重；鎮長吳秋齡表示，正積極募款中，盼熱心人士伸出援手，讓隊員們能完成為國爭光的願望，增進城市友誼交流。

宜蘭縣龍舟錦標賽6月22、23日於冬山河展開，共44隊激烈競賽，冠軍分別是，公開男子組為冬山鄉公所，公開混合組為羅東鎮公所，社區村里組為五結鄉社區龍舟隊，國中男生組為三連霸的吳沙國中，國中混合組則為五結國中。其中，羅東鎮公所充分展現平日勤訓成果，以2分23秒86奪冠，成為大贏家。

以龍舟縣賽為「暖身」羅東鎮女子龍舟隊，5月1日於新北大都會公園微風運河水域，在第16屆IDBF世界龍舟錦標賽國家代表隊選拔賽中脫穎而出；全國共9隊男女不同類別出征泰國，羅東鎮女子龍舟隊將代表「菁英女子組12人級」參賽。

選手們緊鑼密鼓積極訓練中，但高達150萬元參賽經費問題仍困難重重，目前已募得50萬元。吳秋齡表示，看到選手在冬山河的比賽，一路闖關拿下這麼好的成績，雖然是業餘組來自各行各業，但個個都是選手級的，特別頒發獎勵金30萬元。

吳秋齡指出，選手們都有實質工作，參加比賽經費是有限的，國家無法補助，呼籲業界能給他們更多資助，鼓勵年輕人勇於表現自己，在出發比賽前順利募款成功，奪得冠軍成為台灣之光；相關募款資訊可洽羅東鎮公所民政課。

陳辰靉為教練兼舵手，擔任國中老師，長相亮眼的她亦為2013年蘇澳冷泉公主冠軍，她說選手們來自各行業，都是利用上班前清晨5點多集訓，此次能代表國家隊出征，非常感動！居然可以挑戰不可能的任務，希望大家可以秉持「只要你願意做，就可以突破」的信念，在日常生活中努力加油，創造美好的未來；也希望在世界賽中奪得好成績、凱旋歸來。