雲林縣長張麗善3日在縣府身心障礙福利服務中心，舉行「第3次擴大縣務會議暨第65次主管會報」，特別表揚公文線上簽核評比績優前3名公所，各界來賓與縣府團隊則肯定張麗善獲得《遠見雜誌》「2023縣市長施政滿意度調查」最佳進步獎，張強調，最佳進步獎是屬於雲林縣民以及所有縣府團隊成員的獎座。

《遠見雜誌》「2023縣市長施政滿意度調查」，張麗善施政滿意度與施政分數分別為73.6％及74.5分，雙雙改寫縣市改制以來新紀錄，更從4星躍升4.5星，獲得最佳進步獎，3日張麗善在縣務會議中，接受各界與縣府團隊的祝賀。

張麗善表示，縣府每年的施政都有不同主題，從縣民健康到永續低碳的推動，包括教育、農業發展、文化與環保、經濟、社會福利、交通與治安方面，均是她任內非常重要的發展項目，希望在大家共同努力下，將雲林打造成為農工商科技城。

張麗善在會議中，與各鄉鎮市長進行縣政議題討論與交流，包括登革熱防治、拒絕性騷擾、長者智慧防護網絡服務計畫、防詐騙與道安、資安重點工作、參與式預算推動等。並頒發獎座給公文線上簽核評比績優前3名公所，分別為第1名元長鄉公所、第2名古坑鄉公所、第3名虎尾鎮公所。

張麗善指出，縣府訂定今年為雲林「減碳生活行動年」，呼應中央「淨零綠生活」政策，共同達到淨零排放目標，其中全面推動無紙化公文線上簽核，也是重要目標之一，為感謝各機關學校長期在公文線上簽核系統推動的努力，特別頒獎給評比績優公所。