台東縣政府今年首辦「測量專技人才暑期工讀」，提供月薪2萬6400元，錄取10名土木及建築科高職生，配發至各地政事務所，累積職場實作經驗。（蕭嘉蕙攝）

暑假打工季到來，台東縣政府今年首辦「測量專技人才暑期工讀」，提供月薪2萬6400元，錄取10名土木及建築科高職生，配發至各地政事務所，累積職場實作經驗，藉以培養儲備生力軍，解決人才荒。今上午開訓，縣長饒慶鈴致贈「防曬禮包」，讓女學生直呼貼心實用。

台東縣「測量專技人才暑期工讀」今上午開訓，10名錄取學生中不乏女學生，縣長饒慶鈴贈送工讀禮包，內含遮陽帽、袖套和環保水瓶，說是「防曬力」十足。有志繼承土木工程家業的女學生郭佩璇說，職業不分性別，女生也能勝任測量工作，自己不怕苦也不怕曬，收防曬小物很貼心實用。

饒慶鈴說，台東縣測量製圖職系人員多來自外縣市，人員流動率高，造成縣府及各地政事務所人力缺乏，期望在地青年透過公部門工讀機會，多認識職場種類以供未來就業選項，也藉此培養在地優秀測量人才，日後留鄉服務。

測量製圖職類鬧人才荒，台東縣政府與台東專科學校、關山工商、公東高工等技職學校合作，首度辦理「測量專技人才暑期工讀」計畫，在為期2個月的暑假期間，提供10名土木及建築相關科系學生，至各地政事務所工讀，給付月薪2萬6400元。

台東縣地政處長沈碧恕說，暑期工讀學生將由各地政事務所測量人員引領，協助土地複丈、建物測量及地籍圖重測等各項業務推動。

公東高工學生陳宥安說，建築科包山包海，其中「測量」扮演先鋒且重要的關鍵角色，實地學習有別校內課程，能夠強化測量實務能力。學生鍾其庭則說，在學校只會使用經緯儀和水準儀，想要多嘗試操作其他專業設備，也進一步了解實作業務。