蔡英文總統今天接見日本國會議員訪問團，期盼發揮影響力，協助臺灣加入CPTPP。今年以來，臺灣人民前往日本已經超過百萬人次，也希望臺日關係能夠在既有的良好基礎上，更加緊密友好。訪團團長前原誠司則承諾，未來會竭盡所能促進兩國人員的互訪，讓臺日關係更上層樓。

蔡英文今天下午接見日本「立憲・維新・國民超黨派臺灣訪問團」表示，議員們這次來訪，除了希望增進對臺灣政經局勢的了解，也展現日本國會跨黨派對臺灣的支持。臺灣和日本共享民主自由的普世價值，多年來，面對地震、豪雨等天災，以及疫情挑戰，臺日都相互扶持、共度難關，形成「善的循環」。這些經驗讓臺日人民之間擁有不可取代的深厚友誼。

在面對國際各項挑戰之際，她說，日本一直是臺灣重要的民主盟友。她要感謝包括日本在內的G7成員，連續3年重申臺海和平穩定對國際社會安全和繁榮的重要性，也在今年世界衛生大會（WHA），呼籲國際支持臺灣參與WHA和世界衛生組織（WHO）。

蔡英文強調，不只是在公衛領域，臺灣有能力也有意願，對促進全球經貿發展做出貢獻。期盼議員們能夠在日本國會發揮影響力，協助臺灣加入CPTPP。今年以來，臺灣人民前往日本已經超過1百萬人次。我們也希望，在世界恢復往來後，臺日關係能夠在既有的良好基礎上，更加緊密友好。

前原誠表示，對於臺灣人民期盼能夠維持現狀、反對以武力片面改變的想法，日本會全力支持。他認為，「經濟安全保障」的課題也非常重要，尤其是維持供應鏈的穩定。享譽國際的台積電在熊本設廠，近期更宣布評估擴建第二座工廠，這是非常鼓舞日本國民的訊息，日本非常贊成和歡迎。

前原誠司提到，臺灣在管控新冠疫情的表現非常傑出，卻無法參與WHO，這對國際社會是重大的損失。日本3個在野黨都支持臺灣加入WHO，對於臺灣申請加入CPTPP，也會給予協助。

他強調，日本反對威權主義國家對民主國家的壓迫，共享普世價值的理念相近國家必須攜手合作，開創自由開放的社會，這對區域的和平穩定非常重要。未來也會竭盡所能促進兩國人員的互訪，讓臺日關係更上層樓。