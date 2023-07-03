去年，美國女籃明星球員布蘭妮•格林納(Brittney Griner)，因攜帶大麻油被俄羅斯以「運送毒品」的罪名逮捕，美國政府只好以換囚的方式將格林納帶回家，等價交換的重量級人物，是著名的俄羅斯軍火商維克多布特(Viktor Bout )，現在布特將代表俄國極右翼政黨，出馬競選俄羅斯地方選舉。

半島電視台(Aljazeera)報導，現年56歲的布特，從1990年代初期就開始經營軍火運輸，槍支、子彈、手榴彈不在話下，坦克、直升機、大砲才是主要商品，而且交易的對象大多是極端團體、爭議國家，是非洲軍閥的武器供應來源，因此布特獲得了「戰爭之王」、「戰爭之王」、「死亡商人」等外號。2005年的美國電影《軍火之王》（Lord of War），其部分故事就取材於布特的經歷。

2008年3月6日，布特在泰國曼谷被捕，送往美國審判，判刑25年。然而在服刑10年後，美國就為了迎救格林納，只能將他提前獲釋。

2005年的軍火之王電影，主角尼克拉斯凱吉演的軍火商人，融合了好幾位軍火販子的人生故事，布特是最主要的一位。(圖/Twitter)

雖然布特在國際上聲名狼藉，但是在俄羅斯境內卻是頗受尊敬，而且愈極端主義的愈支持他。極右翼的俄羅斯自由民主黨(Liberal Democratic Party of Russia’s ,LDPR)就邀請布特加入，並希望由他出馬，角逐俄羅斯中部烏里揚諾夫克州(Ulyanovsk)的地方議會議員。

儘管該政黨的名字冠以「自由民主」，但是他們是一群極右翼、極端民族主義的集合體，強烈普丁入侵烏克蘭。

該黨先前的知名人物是前克格伯(KGB)殺手盧戈沃伊 (Andrey Lugovoy)，他最大的事件是在2006年毒殺反普丁的意見領袖利特維年科(Alexander Litvinenko)。這位KGB殺手在利特維年科的茶裡下毒(放射元素鏷210 ,Po210)，不久即中毒後死亡。

盧戈沃伊遭到英國通緝，但俄國沒有同意，甚至代表俄國自民黨參與國家杜馬的選舉，並於2007年當選，這可見俄國自民黨的屬性，所以身揹上萬條人命的布特成為該黨的候選人，也就可想而知。