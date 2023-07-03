行政院長陳建仁今(3)日下午前往新北市石門視察「台灣好行」公車路線，特別從淡水站搭乘公車抵達石門的白沙灣遊客中心，實際體驗北海岸的觀光廊道；交通部觀光局表示，「台灣好行」今年開行63條路線，另外7條路線籌備中，規畫近期將開行，另外也希望「台灣好行」能逐步恢復2019年疫情前達479.4萬的搭車人次，明年重新突破400萬人大關。

交通部觀光局指出，目前「台灣好行」的63條路線中，有14條位在北部，其中「台灣好行皇冠北海岸線」串聯北海岸3個海灣、極北點、野柳地質公園以及溫泉等重要景點以及觀光資源，從淡水捷運站到野柳地質公園之間設置19個站點，路線全長58.3公里，從2012年5月開至2023年5月已達118萬人次搭乘。

交通部觀光局表示，後續除了會擴大行銷外，也計畫透過運具整合來提高旅遊便利性，像是推出「北北基好玩卡」將交通電子票券包裝旅遊套票；在5個站點設置YobBike單車以及GoShare租借站以及電池交換站；與淡海輕軌「淡水行政中心站」串聯；串聯雙灣、灣塔以及萬金自行車道；適用基北北桃1200定期票等。

陳建仁表示，台灣好行以往已有很好成果，有信心在明年即將觀光客的數目恢復到疫情前的水準，希望「台灣好行」讓大家能利用公共運輸工具好好看看台灣，透過編列疫後特別預算補助的基北北桃1200定期票，可以坐好坐滿。

他說，透過基北北桃1200定期票結合「台灣好行」為例，可見只要中央跟地方可以合作，事情都可以越來越好，由中央主導 、地方來一起努力配合，就可以讓所有人都能享受到很好的大眾運輸 ，不僅便宜、便捷又不會塞車，還可以節能減碳，大家集中心力團結合作，一定可以使台灣在疫後更加溫暖堅韌。

陳純敬則說，除了台灣好行外，新北市府也推出青春山海線串連八里到貢寮三貂角，沿途不僅有無敵海景，也有無數美食，新北市經發局也協助開發不少旅遊行程，並將地方的旅宿、小農以及地方創生等相關產業融入其中，促進地方發展。