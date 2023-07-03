政壇「#Metoo」風波未平，民進黨立委范雲3日收到X小姐投書，指控曾任華航發言人、高鐵前營業資深副總孫鴻文，曾在活動飲酒後要求她協助攙扶回房，事後卻被拉近房內強吻，衣服還被拉起，當時她明確表示拒絕，卻難以推開對方，「我勇敢講出來，是因為我要放過自己！也希望你孫鴻文能好好面對一切，給我一個道歉。」，

以下為X小姐投書全文：

號稱幸福企業的公司裡，藏著恃強凌弱的人藉著權勢做出侵犯惡行！

你曾是華航的發言人，能言善道，江董事長找你來高鐵公司後，更當上了資深副總與公司發言人。你權力之大，僅於一人之下，督導許多單位，幾百位同仁的考績及晉升操之於你手中。

那天，公司舉辦兩天一夜活動，第一天行程結束後，最資淺的我被主管指派陪貴賓們到各個樓層回房，電梯各層樓停靠，大家各自回房，而你當然被安排在最高層樓，這時電梯只剩下我們兩個，你先開口說「今天活動辦的很好喔，很優秀！」我緊張的笑笑說謝謝，畢竟你是一個這麼高階的主管，我深怕自己說錯話。

忽然你一把勾住我的肩膀、你身體靠著我，「我很開心，晚上喝多了，扶我回房間門口吧！」我愣了一下，心裡想法是你身材那麼高大，我哪有辦法扶的動，我要小心點別一起摔跤了，於是出電梯後我就很認真的扶著你走路。

到了房門口，一瞬間我被你抓進去房內，你立刻關上門，你住的是套房、房內燈是亮的、電視大聲播著新聞，我被你壓在門邊的牆上，我們身高體重差距懸殊，我完全動彈不得，然後你開始親我臉及嘴，接著你拉起我的衣服時，我試著用身體力量推開你並喊著不要！但你持續拉開我內衣，然後開始侵犯我，你重複說著「Johnson 沒有侵犯妳！這不是侵犯喔！我喜歡妳！」我還是持續說著不要，但我根本推不開你。

我不知道過了多久，你終於聽到你手機在響，是我的主管發現我不見了在找我，你接起後淡定回說沒有在你這就掛掉電話，這時我已經嚇到無法言語且全身發抖。你摸著我的頭說「我好喜歡妳，從幾個月前開始注意到妳工作認真，有著我喜歡的特質，我剛剛情不自禁，不是侵犯妳，妳很優秀，我真的很喜歡妳。我希望妳能接受我。」

於是我被放出房間，坐電梯回到大廳，我的主管一看到我，立刻抱住我問說「Johnson 對妳做了什麼？」腦袋空白的我還在發抖，但我卻說不出剛剛被侵犯的事，只說忘了帶電梯卡被困住在不同樓層，累了要回房了。主管雖然覺得奇怪但也沒多追問，送我回房。

後來你打來要我去房間一趟，你保證不會再欺負我，你要跟我解釋清楚。我還是去了，因為我不知道會不會在工作上被你刁難，你的權力實在太大，也或許你有難處？或者這真的是你表現喜歡人的方式？我困惑害怕但也同時想不透，思緒混亂的情況下，再次到你房內，你恢復到很紳士的模樣，你表達對我喜歡的心意，還說工作上會幫忙我，這不是侵犯，是追求！

我沒有辦法跟任何人說，你的形象這麼好，你的權力這麼大，我一說就可能被冠上攀爬不成的不實指控，誰會相信我？驚恐餘悸猶存時我只能選擇手寫下來這些經歷及感受⋯

隔天一早遇到，你還大方從容的將掉落在你房間的髮圈還給我，一切正常，奇怪的是這樣我好像也比較不覺得自己是受害者？在這之後我就這樣跟你像什麼事都沒發生的相處，公司上我們相處融洽，而你也偶爾的會公司資源支持我。

好像這樣的相處，讓你一直陪在身邊的時候，一切就不像受害者，我好像是真的被你喜歡的人，好像我也依賴你？好像你只是不會表達所以才用這樣粗魯方式追求？

但這樣高階的主管、社會歷練豐富及有家庭的人，為什麼要喜歡我？這樣是不道德的！我時常在這些矛盾中糾結，理智告訴我這是不對時，我選擇跟你斷聯，但你卻利用公司任何資源綁住我，你寄信、打公司內線、及利用通訊軟體任何方式聯繫我，寫著對我的愛慕，說著要照顧我、要對我好，我根本無法逃脫你的權勢控制！我每天這樣思考糾結著，迷惘而且痛苦，但你總是用戀愛方式來包裝，回我說這是正常的相處。

直到你退休，直到你離開我生活，我才真正開始面對這個傷口，雖然那本日記我還是沒有勇氣打開，但我已經看清這是侵犯，因為我是不願意的，而你用話術安撫讓我在第一時間沒有說出來，然後再與我好好相處，讓這一切編造成感情糾紛，你手段高到不像是初犯⋯

我選擇說出來，因為我不確定自己是不是第一個，但希望是最後一個，不要再有女孩被欺負且被騙了⋯孫鴻文先生，如果你還在社會上任何一個職位，請你不要再用一樣方式侵犯女生，因為你會造成一個女生，生活生不如死，一直自我懷疑，似乎依賴加害者才能活下去，想著如何討好你，讓你能在身邊陪伴，就覺得自己沒那麼可憐，我無法入睡、時不時就掉下眼淚、痛苦的生活甚至有了想自殺的念頭⋯

現在的我會怪自己當下為何不跟主管說，我被侵犯了！為什麼會選擇隱瞞？如果時間能倒流，我絕對要跳出來保護自己，保護那個原本尊敬且百分之百相信孫鴻文的那個我！

我勇敢的講出來，是因為我要放過自己！也希望你孫鴻文先生能好好面對一切，給我一個道歉。