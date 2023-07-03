桃園市府輔導青農成立桃園智慧農耕團，針對各項目補助最高達100萬元。（呂筱蟬攝）

為解決農業季節性缺工、極端氣候農損及農業機具操作技術等問題，桃園市政府輔導青農成立「桃園智慧農耕團」，同步推動「智慧青農示範場域補助計畫」，市長張善政3日授旗給智慧農耕團大隊長廖俊融，市府也將針對智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產和智慧服務等，給予最高100萬元經費補助。

桃園智慧農耕團由智農中隊、機械中隊、食農中隊及淨零碳排中隊組成，其中，智農中隊為最大創新，該隊成員在耕作農地導入智農規劃、農事精準管理、數據整合應用、智慧生產作業設施等，未來更會發展精準氣候預警、智能灌溉、智慧排程及派遣、精準農業、進銷存系統數據分析。機械中隊則包含特作小隊、雜糧小隊、碎枝機小隊、無人機小隊等，由專業農務士操作，運用技術解決農業生產問題。食農中隊和淨零碳排中隊則將食農教育及淨零循環理念化為實際操作方案，讓民眾經由食農體驗過程，認識在地農業及正確飲食生活方式。

張善政說，現今農業面臨天候異常、從業人員短缺及高齡化等挑戰，市府展現不一樣做法，鼓勵青農投入農業，積極推廣智慧農業展現更好的效率，其中最重要的是引進自動化農機及培養智慧化能力，號召有能力的青農成立桃園智慧農耕團，提供人力互助、農機租用、智慧機械等方式，協助農民各項農事工作，選擇龍潭區最重要的茶產業作為示範，盼青農從中發展傑出的智慧農業試驗，達到省力、提升產業價值及品質的目標。

農業局長陳冠義表示，桃園智慧農耕團實際應用智慧農業技術在各項農特產中，包括水稻、蔬菜、雜糧、花卉及特用作物等領域，目前已培訓50位以上專業農務士，未來將由農耕團彈性調度協助農友解決缺工問題，同時透過專業系統化訓練，讓參與農友熟悉農機操作和作物栽培技術，未來將有效提高單位面積產量進而提高收入和農產品質。