去年中職季中選秀富邦悍將選中12人，最終簽下11人，去年沒與富邦締約林華偉今年再次報名選秀，領隊林華韋表示，當然也是有持續在關注他，另外前些日子也有邀請6位通過測試會的球員來練球，就近觀察狀況。

林華偉去年在第12輪被富邦選走，但最終沒能順利加盟，他決定到台灣體大就讀，繼續磨練，今年將再次投入中職選秀。

被問到是否有持續觀察林華偉，林華韋表示，「有，當然也有在關注，但根據規則好像要有同意書。」根據聯盟規章，「喪失與指名球員締結球員契約權之球團，於下次選拔會議中不得再次指名該球員，除非該球員以書面提出願意再度被該球團指名的承諾，或該球員於下次選拔會議中未被其他球團指名時。」

林華韋也提到，日前舉行的新人測試會由於人數過多，有些球員身手沒辦法立刻被看出，因此球隊之前也有邀請6位通過測試會的球員來球場練球，就近觀察狀況，希望能從中挖到「珍珠」。