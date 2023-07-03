因應國際趨勢、落實源頭減塑，桃園轄內的飲料店自7月1日起不得提供1次性塑膠飲料杯，目前尚未發現不合格的狀況。市府自2020年推動循環杯租借，已有1.5萬人次租借，4月也針對樂天桃園棒球場導入循環杯，呼籲民眾響應減塑政策、保護環境。

炎炎夏日，民眾總是喜歡來1杯消暑又解渴的飲料，但喝完後就丟棄，產生大量1次性塑料杯，若無法被有效回收會讓地球汙染持續擴大，甚至影響到下一代的生活環境，為此各縣市紛紛加入禁用1次性塑膠飲料杯，桃園自7月1日起要求轄內業者不得再提供1次性塑膠飲料杯，違者將依廢清法開罰，最高恐面臨6000元罰鍰。

環保局盤點，全市約有989間飲料店、連鎖咖啡店業者，新制上路首日有派員前往94家業者輔導稽查，全數皆符合規定，未來也會不定期稽查。除此之外，市府自2020年與周邊飲料店及連鎖便利商店攜手推動循環杯租借，市內共有241家連鎖便利商店採用自家的循環杯，市府則與周邊飲料店提供26處循環杯租借點。

環保局統計，截至上月底循環杯租借次數已來到1萬5196次，租借次數最高的前3名分別為市府喜憨兒庇護商店、MAYI滿溢（中山東店）及巴司克茶飲。市府喜憨兒庇護商店位居第1名，初步分析原因是，該商店位置在市府，有許多市府人員及洽公民眾，民眾在洽公等待時，只要租借循環杯買飲料就能折價，喝完剛好洽公結束即能歸還，因此有較多人支持。

市府也將循環杯導入樂天桃園棒球場，鼓勵民眾使用循環杯喝飲料，環保局說，今年整個球季有60場賽事，截至上月底已舉行27場比賽，循環杯租借人次有2萬8130次，目標租借人次為10萬，由於暑假賽事旺季將至，預估能夠輕鬆達標。