花蓮縣議員第三選區落選頭陳慶元（左）今得知花蓮地院判決縣議員林源富當選無效，感到欣慰，強調自己已做好遞補的準備。（羅亦晽攝）

無黨籍花蓮縣議員林源富因父親選前涉以1000元向選民買票遭檢方查獲，花蓮地方法院今判決林源富當選無效。林源富喊冤指出，對方稱身體不好，父親便給他錢去買保健食品，希望對方身體健康，認為此次保有爭議仍需釐清，會爭取上訴；落選頭陳慶元則認為事證確鑿，喊話林別再浪費司法資源。

林源富曾任第19屆花蓮縣第三選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）縣議員，任職期間勤走地方，替民眾爭取許多建設，去年爭取連任期間，其父親卻提供1000元讓樁腳購買補品，形同賄選的方式買票，雖被檢警查獲，他仍以3662票連任成功。

花蓮地檢署去年底以涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，對林源富提出民事當選無效之訴，花蓮地方法院今下午4點進行審結，判決林源富當選無效成立，林則強調將提二審上訴，捍衛清白。

林源富坦言，自己完全不清楚父親的動機，認為案件有很大的爭議，且裡面有許多需要釐清的點，加上據父親所述，當時對方稱身體不好，才想說給他錢買保健食品，希望對方身體能早日康復，最後卻被說成是賄選，整件事情不單純，相當奇怪。

該選區的落選頭陳慶元表示，林源富遭提起當選無效之訴後，自己無法認同因賄選而當選，便向花蓮地法遞狀聲請參與訴訟，如今看到判決當選無效相當欣慰，接著他也喊話林，賄選事證確鑿，別再浪費司法資源提起二審上訴，而自己也已做好遞補縣議員的準備，承諾進入縣議會後不會辜負選民所託，將努力監督縣府。