東京奧運羽球男雙金牌李洋／王齊麟的母隊土地銀行落實企業社會責任、回饋基層運動，在自家一年一度的青少年羽球夏令營，今年再次結合新北市家扶中心，3日在在新店土銀訓練中心羽球館舉辦，由羽球國手們指導小朋友，從基礎的握拍，再到分組對抗賽，讓小朋友更加愛上這項運動。

新冠肺炎疫情過後，土銀羽球夏令營首次回到台北地區，吸引200位小學員熱情參與，其中部分名額回饋給新北市家扶中心孩童，從3日開始進行為期5天的夏令營，教練團成員包含多位國手，其中最具知名度為倫敦奧運男單選手許仁豪跟3度在全國羽球排名賽男單奪冠的林祐賢等好手，現場親切教學。

許仁豪笑著說：「每年都有這機會來教小朋友，帶他們踏入羽球的世界，是件很開心的事。」他也覺得現在孩童較早接觸3C產品，所以多試著帶他們運動，引領他們感受羽球的樂趣；林祐賢同樣認為這階段的孩子，藉由每次學習與練習，來加深對羽球的愛，從過程中不斷精益求精，那種心態不只應用在羽球場上，在生活上一樣發揮自如。

土銀羽球隊總教練李松遠擔綱首堂基本規則講師，生動且實際告知學員，從球具到比賽場地，羽球賽事如何進行等等，他強調，土銀秉持著取之於社會、用之於社會，用心推廣羽球運動。

土地銀行羽球隊走過快半個世紀，夏令營也舉辦多年，李松遠指出，這些年台灣羽球熱潮，吸引越來越多國人投入參與羽球運動，目前隊伍的一些年輕球員當年也是夏令營的小學員，期許球團延續使命，發揚母企業永續經營的精神，為台灣羽壇孕育更多新血。

許仁豪（右）指導握拍方式。（土地銀行羽球隊提供／陳筱琳台北傳真）