24歲大陸女星秦牛正威昔被拍到與男星吳亦凡十指緊扣的畫面，更有一段疑似兩人親暱的視訊通話影片及音檔流出，雖然事後雙方皆否認，但有關兩人緋聞仍在網上流傳一段時日。而在今年2月認愛的秦牛正威，於今(3)日下午1點14分在社群上宣布訂婚的好消息，讓不少粉絲相當驚呀。

秦牛正威昔與吳亦凡傳過緋聞，當時還因男方的案件而遭受到不少網友的酸言酸語，更甚之要求她去「探監」。對此，她以相當高EQ的方式回應：「乖，你去。」意外被網友讚賞。另外，她擺脫風波後，也專心在事業以及感情上，不僅有電視劇、綜藝節目等作品推出，也於2月17日的下午1點14分發文，官宣認愛大1歲演員孔語浩，獲得不少粉絲支持。

此外，秦牛正威與孔語浩今也特地選在有「1314(一生一世)」含意的時間點發文，曬出多張訂婚宴的合照，只見相關畫面中，孔語浩單膝下跪拿著戒指向秦牛正威求婚，兩人臉上都帶著燦爛的笑容，且一併附上兩人親吻及緊緊擁抱在一起的照片，讓網友們看的粉紅泡泡滿滿。此外在貼文之中，男方寫下：「我確定，訂婚快樂，我愛你。」而女方則是以：「我願意，訂婚快樂，我愛你。」回應，字句間盡顯兩人愛情的甜蜜。

貼文PO出後，也吸引不少網友們爭相前來朝聖，紛紛留言寫下：「快還是你快，一定要幸福喔」、「這麼快就訂婚了，好突然」、「你們真的會，1314也太有儀式感了」、「明明感覺才認愛不久，沒想到這麼迅速。」