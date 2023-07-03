黑人陳建州接連被周宜霈（大牙）、郭源元具名控訴曾性騷擾，修杰楷女兒咘咘和黑人的雙胞胎兒飛飛、翔翔2年多前曾被拱結「娃娃親」，修杰楷3日出席保養品公益活動時表示，「我們家兩個到處被訂娃娃親，這些都是聽說、是江湖謠言，是開玩笑的！」

修杰楷的兩個女兒咘咘、波妞曾和陳建州的雙胞胎兒就讀同一家幼兒園，之前經常玩在一起，修杰楷坦言之前也去過黑人家，不過小朋友上小學後，讀不同學校就是不同生活圈，就很少交集了。至於跟黑人的互動，他說之前私下球場會碰到，最後一次是兩、三個月看籃球比賽時遇到。

被問網紅兒科醫生涉家暴，各打了小孩50多個巴掌，遭外界撻伐。非常重視親子教育的修杰楷表示，當父母很辛苦，小孩也很辛苦，希望大家都能呼吸一下新鮮空氣，心情會好，強調還是不要打小孩比較好，小孩會有陰影，希望他們可以修復親子的關係。他自己的教養方式是講3次沒有聽就會稍微大聲讓她們注意到，但結束後會擁抱她們，並解釋自己為什麼會這麼嚴肅。他透露帶小孩壓力大就會運動，「所以每天都在運動」。

性騷擾事件頻傳，如何教育女兒？他說會教小孩拒絕被觸碰，基本原則是不可以讓除了家人以外的人觸碰身體，尤其是男生，從小灌輸她們如果有不舒服的感受就要說出來、讓父母知道，希望她們有強大的心智，笑說：「所以他們常常對我說不要啊！超勇敢的。」他說姊姊咘咘這個時期會比較不講，也不喜歡跟男生玩，覺得是臭男生，但他會引導她，波妞則每天都在跟他分享學校的事，而且妹妹喜歡運動，也會跟男生跑來跑去。

他透露為兩個小孩安排了3周的英文夏令營，超級貴，花了6位數。日前他也安排兩個女兒去參加鐵人三項，結果回來臉超臭，拍照也不笑，而且姊姊比妹妹慢了20分鐘才回來，修杰楷笑問她「是法國人嗎？這麼慢？」，咘咘回：「我邊走邊跟同學聊天。」

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