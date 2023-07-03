南韓6月28日開始跟隨國際年齡算法，全國民眾一覺醒來年輕1至2歲。

南韓6月28日起，行政及民事上的年齡正式採用「國際年齡系統」的「周歲計齡法」，多數南韓人一夜醒來發現自己年輕了1至2歲，不少人為變年輕感到開心，不過小朋友們卻有些失望。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、韓聯社報導，南韓行政及司法上的年齡按照國際標準的新政策28日正式上路，終結多年來不同年齡算法所導致的問題。

南韓社會一共有三種年齡算法，第一種是遵循多數國家做法的國際方式，也就是嬰兒出生為0歲，到生日時才滿1歲，稱為周歲計齡法。第二種是韓國傳統年齡算法，在這種算法下，嬰兒出生當天就滿1歲，每年1月1日慶祝長1歲。第三種「日曆年齡」為前兩種的綜合體，嬰兒出生為0歲，每年1月1日長一歲。

以「江南Style」一曲爆紅全球的南韓歌手PSY為例，他出生於1977年12月31日，以國際年齡來算，他現在為45歲，但以日曆年齡來看，他現在應為46歲，以韓國傳統年齡來算，PSY出生時為1歲，隔日1月1日再長1歲，因此他現在應為47歲。

不同的年齡算法過去確實在南韓社會釀成紛爭，例如醫囑指示12歲以上人士才能飲用感冒糖漿，父母若以韓國傳統年齡來給孩童使用，可能構成風險。另外，6歲以下孩童免費搭乘大眾運輸工具的年齡算法也引發爭議。

南韓法制處處長李完揆上周表示，遵循國際年齡能大幅降低混合使用產生的社會成本，例如老人年金領取年齡、相關制度受惠年齡等糾紛，今後這類混亂將能減少。

不過考量到管理面臨的困難，孩童就學年齡、菸酒類購買、兵役、公務員考試等仍不適用國際年齡計算法。

南韓6月28日開始跟隨國際年齡算法，全國民眾一覺醒來年輕1至2歲。

南韓政府調查顯示，高達86.2%的受訪民眾表示，今後將使用國際年齡算法，不過CNN指出，許多韓國人在日常生活中可能還是會繼續使用傳統年齡算法。

49歲首爾居民崔恩英（Choi Eun-young，譯音）表示，她再也不需要稱自己已經50多歲了，「這條法律沒有讓你生理上變年輕，除了能自稱比之前年輕一點的感覺很好外，沒有其他好處」。

不過就讀幼稚園的金大仁（Kim Da-in）沒有這麼開心，「我已經6歲了，然後又變回5歲了」。