暑假來臨，許多人都趁機出國遊玩，而在搭乘飛機的過程中，不少人會食用飛機餐。美國一名空服員提醒，乘客最好不要喝飛機上的水，以及必須用水才能製成的冰塊、茶以及咖啡，因為她無法確定管線是否有清洗；另外也有空服員建議不要吃飛機上的牛排、魚排和起司拼盤。

根據《每日郵報》報導，在美國大型航空公司上班的空服員惠特尼（Whytney）透露，大多數的空服員都不會喝飛機上的水，這也包含必須使用水才能製成的茶、咖啡以及冰塊，「一切都取決於管線的清洗頻率。」為了安全起見，乘客可以選擇瓶裝水，並且少吃重鹹口味的食物，避免產生口渴的感覺。

營養師麗莎托（Vanessa Rissetto）在報導中提到，由於壓力變化，有些人在飛行過程中可能會水腫，如果這時再食用鈉含量高或過度加工的食物，就會導致脫水相關的症狀，例如頭痛、便祕、疲勞等，建議可以用電解質發泡錠或椰子水來補充水分，或食用蔬果等天然食物和瘦肉蛋白。

但惠特尼不建議乘客以酒代水，因為飛行在高海拔區域，酒精會對身體產生負面影響。醫學專家莫里森博士（Dr. Clare Morrison）指出，飛機機艙內的氣壓比正常情況還低，這意味著身體較難吸收氧氣，當血液中的氧氣含量變低，就會造成人體比在地面時更容易酒醉。

在達美航空工作、不願透露姓名的空服員則表示，如果乘客對牛排的烹飪方式很挑剔，就建議不要點來吃，因為飛機上的烤箱太大了，一次必須放入很多食物，所以機上製作的牛排或魚排常常會有過熟的問題。另一種要避免的食物是起司拼盤，儘管起司是耐儲存的食物，但飛機上的起司大多不太新鮮。