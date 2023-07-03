大安濱海樂園已成為台中海線觀光新亮點，是踏浪觀夕陽的好去處。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

大安濱海樂園已成為台中海線觀光新亮點，台中市觀旅局投入716萬元優化周邊設施，將針對堤頂步道和休憩廊道改善，預計7月上旬動工，籲請施工期間民眾勿闖入，以免發生危險，11月底完工後，將可提升海線觀光遊憩設施品質、帶動當地觀光發展。

觀旅局長陳美秀表示，大安濱海樂園成為台中獨一無二的親水場域，許多遊客前來踏浪與看夕陽，造訪者眾，但堤防外休憩廊道梁柱長期受到海風侵蝕造成龜裂，以及堤頂步道年久失修、排水溝淤積等，觀旅局將持續投入經費改善。

此次改善範圍包含堤頂步道利用濕式紙模舖面及噴色處理，將更加美觀及安全；休憩廊道梁柱將剝落、鬆動的混凝土敲除至堅硬面，遇到鋼筋則塗佈環氧樹脂後再加以灌漿，使廊道耐久度提升；排水溝則以人工清淤至北汕溪出海口，每5公尺設置3組熱浸鍍鋅隔柵板水溝蓋，未來可方便清潔。

觀旅局指出，大安濱海樂園設施改善工程預計7月上旬動工，施工期間請民眾勿闖入，以免發生危險，11月底完工後，將可提升海線觀光遊憩設施品質、帶動當地觀光發展。

另外，夏日是戲水的好季節，觀旅局強調，為維護大安濱海水域遊憩活動安全，現場均有公告相關水域安全規定及豎立警告牌，並聘請合格水域救生員及救生裝備在旁戒護，籲請遊客務必遵守水域遊憩活動公告事項。

觀旅局補充，大安濱海樂園周邊鄰近景點有龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區、大安區休閒農漁園區等，往南也可連接至高美濕地、三井Outlet及梧棲觀光漁港，非常適合安排一趟小旅遊。