嘉義縣智慧科技產業廠商與4所大學辦研習營，嘉義縣長翁章梁期許培育科技人才。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣馬稠後產業園區智慧科技業廠商與中正大學、嘉義大學、雲林科技大學、虎尾科大舉辦智慧機器人6周研習營，今天開幕，縣長翁章梁、雲林縣副縣長謝淑亞出席，翁章梁期許仿效日本地方創生的經驗，用產業留住「關係人口」帶動地方發展。

馬稠後產業園區勤誠興業、新代科技及聯達智能舉辦機器人產學研習營，號召中正大學、嘉義大學、雲林科技大學、虎尾科技大學等4校學生參加，有6周課程，前3周在大學上理論課程，後3周在勤誠嘉義廠實習，新代科技與聯達智能提供機台設備與業師指導，協助參賽隊伍完成專題實作。

主辦單位表示，8月12日將發表研習成果，各主題取優勝1名、佳作1名及不分主題取總冠軍1名，分別頒發5萬元、2萬5000元、5萬元競賽獎金，優勝隊成員還可獲得職場實習及畢業就職機會，並可將專題實作延伸成長期產學合作案。

翁章梁表示，嘉義縣是傳統農業縣，科技人才相對缺乏，近幾年來縣府積極朝向農工大縣推進，培育科技新產業人才非常重要，也很重視，很高興地方上的大學與產業界攜手合作，從學校端開始培訓產業界用得到的科技人才。

翁章梁說，根據日本地方創生的經驗，留住「關係人口」是一大重點，就是要讓外地居民、學生有動機留在當地生活，雲嘉地區眾多大學生們都是「關係人口」，政府與企業合作提供產學機會、就業機會，促進年輕族群對地方的認同感，就可能讓年輕人留在雲嘉地區打拚。