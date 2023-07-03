該讀數也廣泛地符合周一稍早公布的數據，即歐元區四大經濟體的工廠活動在上個月都出現萎縮。

由標普全球編製的、HCOB製造業PMI終值，在六月來到43.4，表現低於五月的44.8，也低於初值預估的43.6，為新冠疫情襲捲全球以來的最低點。

相同的數據，德國為43.2，法國為45.7，義大利為43.8，西班牙為48。

測量產出的指數跌到近八個月新低，從46.4跌到44.2。

漢堡商業銀行(HCOB)首席經濟學家Cyrus de la Rubia表示，越來越多證據顯示，資本密集產業已經開始迎接歐洲央行(ECB)升息的負面影響。

歐洲央行已將關鍵利率上調400基點(4個百分點)，並普遍預期七月還將進一步上調25基點(1碼)，此將進一步打擊到負債累累的消費者和企業的購買力。

儘管製成品的大幅降價，需求仍以過去八個月以來最快速度減弱，以至於不太樂觀的工廠，出現自2021年初以來首見的削減人力。

就業指數從51.5降到49.8。