旅美好手林子偉趕在報名截止前宣布投入今年中職季中選秀，握有探花籤的統一獅總教練林岳平被問到此事，直率回應：「台鋼沒選也是富邦選走，我也選不到。」他說：「林子偉去到各隊都是即戰力，但我們只能守株待兔，明天才會針對選秀人選開會討論。」

獅隊今年選秀是第3順位，排在台鋼雄鷹、富邦悍將之後，針對今年選秀策略，「餅總」坦言先前都在為了上半季冠軍在拚戰，沒有投入在這一塊，直到封王後才慢慢接觸。

看到林子偉確定投入選秀，林岳平認為，以獅隊的順位來講應該是選不到，「我們只能守株待兔。」今天獅隊結束上半季最終戰後，明天教練團與球探、高層才會針對選秀進行開會。

「餅總」表示，教練團在選秀這一塊是二線，一線主要是由球探、球團負責，「選即戰力或潛力新秀都很難講，要看球探他們搜集的資料，看誰比較符合球隊順位。」

除了林子偉外，其他3位具有旅外資歷的投手林暉盛、張景淯、王志庭，林岳平表示，先前在集訓時有看過王志庭投球，也有耳聞林暉盛的狀況，張景淯則較陌生，「明天開會會再針對這幾個進行討論。」