新竹一名人妻小婷（化名）發覺丈夫阿偉（化名）經常徹夜未歸，便找徵信社跟監，發現阿偉竟和公司女主管深夜共赴摩鐵8次，怒向女主管提告求償400萬元；法庭審理時，女主管辯稱2人是在商量離婚訴訟及子女就學安排教養等問題，不過法管不採信其說詞，判女主管須賠償給付40萬元。

據判決書指出，小婷（化名）主張與丈夫阿偉（化名）結婚12年，共同育有2名子女。小婷因發覺阿偉半夜離家未歸次數頻繁且異常，乃委託徵信業者進行調查，發現阿偉與公司已婚女主管外遇，2人利用職務之便，分別在2021年12月30日至2022年2月18日前往汽車旅館、MOTEL開房間8次，因此怒向女主管提告求償400萬元。

法庭審理時，女主管辯稱，小婷前與他人通姦在先，阿偉分別提起刑事告訴及民事訴訟外，另又提出離婚訴訟。而阿偉因無法在家整理訴訟資料，且2人為多年朋友，出於與阿偉商量訴訟內容及討論子女就學安排教養等問題，才與對方聯繫。

而小婷提出之影像畫面，無法證明2人間有何等逾越分際之行為，且2人間已無夫妻之實，根本無配偶權侵害情事，難認其精神上受有何等痛苦，希望法官駁回告訴。

法官檢視錄影畫面，發現阿偉確實有駕車前往汽車旅館消費，且影片並無明顯之編輯痕跡，而車內有一著淡色連帽外套之女子，阿偉也已於另案訴訟中，承認該名女子即為女主管，同時自承是於妻兒就寢後，開車前去找女主管，核於住房紀錄時間，足認2人共同前往汽車旅館開房間，應屬真實。

法官審酌女主管明知阿偉已婚，本應與其保持一般異性朋友交往之通常範圍，而其多次在深夜與阿偉單獨會面，地點又均是汽車旅館，且依2人退房後之房間照片，可見床舖凌亂，顯有使用過之痕跡，依一般經驗法則，已足證2人顯有逾越一般異性朋友交往之通常範圍至明，已逾越同事間或一般男女正常來往之分際，屬不法侵害小婷配偶關係之身分法益，因此判女主管須賠償給付40萬元。