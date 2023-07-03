郭艾倫（圖左起）、周杰倫、劉畊宏，好友紛紛到場支持周杰倫演唱會。（杰威爾音樂提供）

郭艾倫（圖左起）、劉畊宏、周杰倫、鄭愷、李現、林書豪皆現身周杰倫演唱會共襄盛舉（杰威爾音樂提供）

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會海口站圓滿落幕，吸引不少藝人前來朝聖。除了鄭愷、龔俊之外，周杰倫好友林書豪也來共襄盛舉，竟在台上熱舞〈本草綱目〉，目前在中國坐擁千萬粉絲的男神李現則是大聲表白對周杰倫的愛。

周杰倫與男星劉畊宏聊到好友林書豪也在現場，杰倫說：「平常有機會看他打球，但是沒機會看他跳舞啊！可以來一下嗎？書豪。」林書豪說：「好！你跳我就跳！」在周杰倫突如其來的要求下，林書豪首度在5萬名觀眾面前大跳〈本草綱目〉，現場驚呼連連！這是他第一次看周杰倫的演唱會！直呼超棒的！演唱會後林書豪在IG留言：「第1次看杰倫哥的演唱會。永遠不會忘記……你故意沒警告我，然後突然叫我在5萬人前跳舞，你真的太壞了。」

在中國坐擁2千萬以上粉絲的李現也到場參與，在演唱會上向周杰倫表達了自己是他22年的粉絲，不僅在後台與周杰倫合照，更獲得周杰倫在他的T恤上簽名。在點歌環節中，李現還與周杰倫隔空合唱「花海」，被網友大讚是最強的追星族！之後李現也在微博發文：「太緊張了！太幸福了！太滿足了！愛了你22年，從磁帶到CD，從MP3到手機app，度過了我的青春年少，也陪伴了我每個情緒時刻。華語音樂是最棒的！杰倫哥是最屌的！」