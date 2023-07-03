中興紡織桃園市楊梅化纖廠大火釀2死，桃園市勞檢處3日會同火調人員再度現勘，初判起火點為酯聚合廠3樓及4樓，勒令起火棟廠區全面停工。(勞檢處提供／蔡依珍桃園傳真)

中興紡織桃園市楊梅化纖廠大火釀2死，桃園市勞檢處3日會同火調人員再度現勘，初判起火點為酯聚合廠3樓及4樓，勒令起火棟廠區全面停工。(勞檢處提供／蔡依珍桃園傳真)

中興紡織桃園市楊梅化纖廠大火釀2死，桃園市勞檢處3日會同火調人員再度現勘，初判起火點為酯聚合廠3樓及4樓，勒令起火棟廠區全面停工。(勞檢處提供／蔡依珍桃園傳真)

中興紡織桃園市楊梅化纖廠大火釀2死，桃園市勞檢處3日會同火調人員再度現勘，初判起火點為酯聚合廠3樓及4樓，除勒令起火棟廠區全面停工，也要求業者調查、分析災害原因後改善，待計畫審核通過後才能復工，全案也由桃檢調查中，若違法職安法將依法裁處。

勞檢處調查，桃園市楊梅區的中興紡織化纖廠2日10時，3、4樓廠區發生火災，導致正在5樓執行設備保養歲修工程的4位勞工受困，最後造成2死1傷，僅1人順利逃生。

勞檢處指出，案發第一時間立即派員至現場實施調查，因現場有復燃狀況，尚在殘火處理中，當下立即針對火災現場停工，今再度會同消防局火調人員現勘釐清火災發生原因，初步判斷起火點疑似為酯聚合廠3樓及4樓，起火原因疑為熱煤油管線破裂，但詳細火災原因仍由檢方及火調人員鑑定調查中。

勞檢處指出，今要求業者針對起火的酯聚合廠整棟廠區停工受檢，也要求業者應針對災害發生原因調查、分析，並改善現場設施設備後提出復工計畫，經審查、檢查合格後才能復工。

勞檢處強調，案件已進入司法調查，後續調查如發現違反職業安全衛生法令規定，將依法裁處。

勞檢處提到，市府近3年對中興紡織廠楊梅總廠實施7次勞動檢查，無重大缺失，但仍有零星10缺失，唯一一次開罰紀錄是2020年2月專案勞檢時，發現廠內設備操作人員無證照、高壓氣體未依規定放置，開罰6萬元，上個月也剛針對職業安全系統建置入場勞檢，並未有違規。