位於高雄茄萣的華德高級工業家事職業學校為了求生存，將與新竹縣的明新科技大學攜手合作。華德工家說，這是提供僑生優質升學管道，讓就讀資訊科、餐飲科僑生規畫連貫7年的升學就學管道，華家學生畢業後可繼續至明新深造。面對少子化，校方認為，求新求變才能繼續辦學。

華德工家是高雄最北的高職，該校校長余思漢說，目前學校學生有800多人，包含飛機修護科、汽車科、資訊科，以及時尚造型科、餐飲管理科、餐飲技術科等共32班，教職員約50幾人。因為該校距離台南較近，學生多數來自台南。

華德的招生有3分之一是靠僑生挹注，以東南亞印尼、泰國、越南等7個國家為主。余思漢表示，他於2017年擔任教務主任時就意識到少子化的危機，他當時就建議學校：「一定要走出去，不然，學校將來一定會滅亡。」

談到與明新科大的合作，校方透露，兩家學校都在找合作夥伴，明新科大看上華德工家的僑生資源，華德則想要拓展市場，各自拓展南部與北部的生源。

目前兩校的合作方式是以僑生為主，華德工家的僑生畢業後可以繼續到明新科大進修，採直升，無需考試。華德工家配合政府新南向政策，開辦資訊科與餐飲科僑生專班，今年將有30名畢業生免試進入明新科大繼續升學，就讀半導體與光電系資訊科技產業僑生專班、旅館管理與廚藝創意系僑生餐飲管理專班。