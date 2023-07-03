第34屆金曲獎在1日晚間落幕，台視今（3日）公布典禮收視率，整體收視3.32（總收視人口2,486,000人），雖較去年3.48下滑，但仍穩坐周六晚收視冠軍。最高收視4.54 (收視人口 97萬)，落在黃奇斌+大竹研致敬已故藝人，演唱〈藝界人生〉的表演橋段。

第2高收視4.53，落在首次發行台語專輯的鄭宜農，獲頒台語女歌手獎及最佳台語專輯獎喬段，而她在台上未使用台語致詞，也意外引起網友正反兩派意見。第3高收視4.48為安溥以《最好的時光》獲頒「年度歌曲獎」上台致詞。第4高收視4.39落在妙語如珠的陳雷、黃妃頒發台語女歌手獎。第5高收視4.34（收視人口 93萬人）為「最佳台語男歌手獎」阿吉仔 上台領獎致詞。

星光大道收視1.05， 總收視人口903,000人。收視最高2.32（收視人口 500,000）落在比莉、周湯豪母子檔及 Jae Chong壓軸登場於紅毯受訪。第2高為A-Lin 紅毯受訪，收視為2.21 （收視人口 476,000），第3為林柏宏+K6 劉家凱紅毯受訪，收視2.13 （收視人口 459,000）。