大陸女星鄭爽外型清純，出道作主演《一起來看流星雨》播出一炮而紅，在大陸有著超高人氣，不料2021年爆出她代孕後棄養小孩，消息曝光後形象立刻跌入谷底，鄭爽也因此被官方封殺，並遭到許多合作品牌求償，近年她搬到美國生活，本以為就此落幕，沒想到大陸官方再出手逼迫她吐錢。

據陸媒報導，查詢企查查APP後顯示，鄭爽名下的兩家公司九江羊群效應影視文化工作室、九江酷酷熊影視文化工作室，還有鄭爽本人都被法院限制消費，申請方是霍爾果斯尚暉影視文化傳媒有限公司，該公司是鄭爽主演劇集《絕密者》的出品公司，之前已因鄭爽被封殺導致劇集無法播出求償，法院判定強制執行1.28億元人民幣（約5.4億新台幣），據傳鄭爽不還錢，還帶著大批財產躲到國外，因此資產無法抵銷欠款。

法院限制消費令中指出鄭爽不得高消費，搭飛機、火車、輪船都不得選擇高級艙等，也不得在星級以上飯店場所消費，不許購買不動產和非必要車輛，如果違反消費令，有可能被背上刑事責任。

鄭爽2018年公開與商人張恆交往，更一起上綜藝大秀恩愛，不料綜藝播出隔年就傳出分手，兩人鬧財務糾紛，後來張恆曝光與鄭爽及其父母的對話錄音等，讓鄭爽形象一落千丈。鄭爽先前遭封殺後用Instagram分享生活日常，偶爾也會曬出先前當明星時光鮮亮麗的照片，目前她的Instagram帳號疑似註銷，令許多粉絲相當擔心。