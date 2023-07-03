台灣高鐵公司前資深副總孫鴻文被指控強吻、侵犯下屬，受害人向立委投書千字文表示，孫在某次2天1夜的活動中，將她帶回房間強吻、拉開內衣侵犯，如今說出是要放過自己，要求孫給她一個道歉。孫鴻文稍早回應，「這是一個婚外情」，他對不起太太及家人，但絕無用權勢脅迫，女方的指控子虛烏有，將蒐證後交由法律處理。

孫鴻文表示，他已看過女方的指控，透過內容他知道所指是何時、何地，但他強調，「這是一個婚外情」，自己更沒有用所謂的權勢，所有指控內容完全都是不對的。

孫鴻文強調，婚外情雙方都不對，但女方所說的透過權勢、職權去壓她，是絕對沒有，所有訊息他也都留著。

孫鴻文指出，雖然貼文沒有署名，但他很清楚是誰，這所講的內容完全不正確，會交由法律處理。

高鐵公司回應，當事人曾於5月下旬向主管表達部分訊息，公司即進行內部通報程序，並準備啟動調查程序，惟因當事人強烈拒絕，並要求公司予以保密且不得進行任何處置，故本公司僅能持續給予當事人關懷，並尊重其意願。

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