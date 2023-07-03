桃園復旦消防分隊獲贈救護車，增添急難救援戰力。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區復旦消防分隊3日由民眾李克富捐贈新式救護車一輛，由消防局長龔永信代表受贈。李克富其因家人曾接受過消防局救護車服務，希望可以將小愛化作大愛，用實際行動支持消防救護工作，未來將幫助地方上更多需要緊急救護服務的病患。

復旦分隊這次獲贈的救護車，搭載了1台可攜式高階監護電擊器，不僅減輕所需攜帶裝備的重量，更提供了強大完整功能，使救護人員能在院前給予患者高品質的急救處置；而本車新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛透過後視鏡第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，確保救護人員執行緊急救護行車安全無虞。

龔永信表示，竹圍分隊吳冠翰小隊長及龍潭分隊林宗翰隊員今年獲頒「十大傑出救護技術員」獎項，消防局將持續邁進，積極充實各項救護裝備，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升，今獲配新式救護車及可攜式高階監護電擊器，期許同仁能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。