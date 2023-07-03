歷經兩個月改造，尚亨三民NIKE專賣店正式宣告回歸！位於交通便利的瑞豐商圈，嶄新風貌全新登場，躍升為全台第一間NIKE STORE 2.0街邊門市，以摩登簡潔的設計及明亮的色調跳脫出不同以往的風格，採用永續環保的材料於整體設計之中，實踐Nike倡導Move to zero的精神。

前天邀請籃球運動界帥氣男模們現身，由籃球球星胡瓏貿、呂政儒和陳又瑋、以及林力仁搶先帶逛，與消費者近距離互動玩遊戲並一同在店內挑選試穿最新潮流單品！一日店長穿搭體驗由陳又瑋替球迷搭配最時尚NIKE穿搭，讓粉絲直接化身為潮流網紅！並由斜槓YouTuber林力仁全程紀錄拍攝貼身VLOG！

這次重新改裝，提供全新舒適寬敞的購物空間，新穎的陳列概念至豐富的產品選擇，不只是提供單純的購物享受，更傳達了品牌的精神與產品系列故事性，提供女性瑜伽、跑步健身到男性籃球、JORDAN與小朋友等系列商品一應俱全，不論運動休閒、潮流穿搭還是潮童時尚，帶來全家人一站式購足的便利性。

為提升在地民眾的黏著度，針對需求更靈活變換不同的商品組合提供，滿足商圈鄰里更便利生活的需求，打造一個以「在地」為概念，為消費者帶來嶄新且舒適的購物體驗樂趣同時更能滿足需求。