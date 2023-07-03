去年九合一大選，彰化地檢接獲超過300件檢舉，有高達45位民代涉賄，其中彰化縣二水鄉長蘇界欽，被控與蕭姓縣議員候選人、陳姓鄉民代表候選人聯合賄選，遭檢方提起當選無效之訴，近日判決出爐，彰化地院法官駁回當選無效之訴。可上訴。

彰化地院審理，認為蘇界欽等3人在選舉時彼此拉抬屬於常情，不能因共同出席競選總部成立活動、同台就認定有聯合賄選行為。彰化地檢署表示，已收到蘇界欽被提公訴當選無效的民事判決，後續刑事責任方面仍需再確認。

根據判決書指出，張男是蘇界欽的好友兼樁腳，去年11月25日交付2000元給羅婦，囑咐她與孫子2人，都要將票投給蘇界欽、蕭姓縣議員候選人及陳姓鄉民代表候選人，張男坦承有交付2000元給羅婦，也談到一些選舉話題，但否認有買票行為。

法官認為，一般買票均針對特定候選人，以利收賄者投票之特定，並使其支持的候選人順利當選，豈有交付一票1000元，同時交代三位不同候選人使其投票之理。若一票1000元，每位買票分別金額應為多少？三位候選人又要如何共同合意且同時直接或間接指揮、監督、授權、授意或容許買票。

法官審酌，認為張姓樁腳買票行為有諸多疑竇，各種證據均無法證明張姓樁腳為蘇界欽買票，提起鄉長當選應宣告無效，尚無可採。檢方未能舉證被告有違反選罷法第99條第1項之行為，而應依同法第120條第1項第3款宣告當選無效之情事，當選之訴應予駁回。可上訴。