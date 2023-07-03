男星「黑人」陳建州近日捲入性騷風波，接連遭到女星「大牙」周宜霈、「微風女神」郭源元指控，黑人投資的手搖飲料店「春陽茶事」也因此遭到網友抵制。不過有飲料店加盟主出面喊話，認為影響到黑人的節目、代言、工作就夠了，稱春陽茶事每間分店都是加盟的，抵制最直接的受害者是加盟主、員工，「他們也都是有家庭的人，並不會是黑人！」

原PO在Dcard發文表示，他認為黑人的行徑惡劣，想作為消費者抵制相關企業，其中黑人投資春陽茶事的股份近3成，過去品牌也曾因黑人與老婆范瑋琪迎來一波抵制潮，不過他不知道是否已經因此退股，因此決定上網發問。

有加盟主認為，大家都不是當事人，不清楚事實真相，「而且他最大的收入來源也不是這個，但他現在已經因為這事件影響到他自己本身的節目代言工作，我覺得就夠了吧」，認為真正該被抵制的是那些黑心不肖業者。

加盟主說明，開一間店要準備很多錢、飲料店很競爭，春陽茶事每間分店都是加盟來的，「是我們努力工作存到錢，加盟開的店，是我們的夢想！ 是拼了命的為生活打拼的人，有錯嗎？ 就因為一個跟你無關的事件，隨口聯合喊抵制，最直接的受害者是加盟主、員工、他們也都是有家庭的人，並不會是黑人！」。

對此，許多人紛紛回應，「『就因為一個跟你無關的事件便抵制』，這句話已經很值得我們去抵制你了，痛不到你身上便不知道痛嗎？」、「你這是反串文嗎？看了更想抵春陽耶，事到如今你還要挺黑人，那就祝你的店夠坦」、「加盟前了解公司政策、政治立場、股東結構、市場定位、商圈分佈…不是常識嗎？幾百萬的東西你不做功課，就是把錢丟水裡、負債活該啊⋯」。

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