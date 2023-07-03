就讀政治系的莊炅頤，錄取動物保護及防疫所工讀機會。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府3日上午舉辦公部門暑期工讀職前講習，培養進入職場的就業力，期待青年朋友在工讀期間跳出框架，翻轉公務職場，下午即至各單位報到上班，市長高虹安也期許同學們為市府團隊投入創意與熱情、服務人群，也為自己的職涯奠基定向、築夢踏實。

錄取衛生局長期照顧科的林佑恩現就讀醫務管理學系，因為所讀科系大3須到醫院實習，希望利用大2暑假期間到衛生局工讀先了解工作環境，並期待可以將所學專長運用在工作中，未來無論是實習或就業都能順利銜接職場。

就讀資訊管理學系的楊閎竹，如願分發市府行政處資訊科服務，這職缺與自身專業相關，他對工作內容和公務機關的職場環境感到好奇，期待透過在市府工讀增加工作經驗，也可以評估自己未來是否適合投入公職。

另，錄取動物保護及防疫所的莊炅頤，大學就讀政治系，但因家裡養狗所以很喜歡毛小孩，原本就有規畫暑假到動保中心等民間團體做志工，看到市府有暑期工讀的機會就來嘗試看看，面試時初步了解動保所的工作後，覺得和自己的興趣很符合，他表示很幸運能夠錄取得到工讀機會。

勞工處也提醒，暑假期間到來，同時也是青年朋友打工的旺季，近來求職詐騙案件頻傳，海外求職詐騙案例層出不窮，求職前應多打聽、多求證，提醒青年朋友求職可透過新竹就業中心電話03-5343011，或台灣就業通等政府資源尋找職缺，才能維護求職安全。