國產署表示，台北市12戶國有房地，房型介於23坪至25坪間，鄰近火車站、捷運站，交通便利生活圈發展活絡，吸引3家包租業者搶標，由富喬物業管理顧問股份有限公司以年租金新台幣308萬餘元得標。該房地將由得標之包租業進行房屋修繕後轉租予次承租人居住使用。
國產署進一步表示，預計7月下旬再推出位於桃園市、台中市、高雄市、台南市之24戶國有房地，房型為5坪至20坪間及25坪以上，臨主要幹道、鄰近火車站、捷運、學校，交通便利且生活機能完善，無論單身就業、通勤就學、小資家庭皆適宜居住。
國產署積極推動國有非公用房地標租予租賃住宅包租業，由其轉租予次承租人居住使用，北區分署112年5月30日公告台北市中正區中華路二段12戶國有房地，6月30日開標結果標脫，再創佳績。
國產署表示，台北市12戶國有房地，房型介於23坪至25坪間，鄰近火車站、捷運站，交通便利生活圈發展活絡，吸引3家包租業者搶標，由富喬物業管理顧問股份有限公司以年租金新台幣308萬餘元得標。該房地將由得標之包租業進行房屋修繕後轉租予次承租人居住使用。
國產署進一步表示，預計7月下旬再推出位於桃園市、台中市、高雄市、台南市之24戶國有房地，房型為5坪至20坪間及25坪以上，臨主要幹道、鄰近火車站、捷運、學校，交通便利且生活機能完善，無論單身就業、通勤就學、小資家庭皆適宜居住。
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