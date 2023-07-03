全球觀光旅遊重啟，聯合國世界旅遊組織預估今年國際旅客入境人次將接近2019年疫情爆發前水準，重振旅遊觀光產業。瑞士百達資產管理精選品牌策略資深產品經理Gillian Diesen 3日表示，精選品牌策略今年有三大利多，包括：大陸解封重啟、今年第二季企業財報營收成長可期、股價價值面具吸引力，尤其是奢侈品和旅遊等次主題更具投資吸引力，趁目前精品類股的股價本益比仍低於疫情前水準，投資人可逢低布局。

Gillian Diesen 指出，大陸今年重啟，過去二年累積的超額儲蓄有望激勵報復性消費。由於 去年第二季大陸尚未解封，該季度的奢侈品營收顯著下滑（約為跌35％）；企業預估大陸需求將在今年第一季開始加速，使今年第二季營收成長數據更為出色，精選品牌策略所有次主題都將受惠於大陸重啟，尤其是「奢侈品和旅遊」。

另外早在今年第一季，奢侈品已展現出強勁的需求和良好的財務表現，根據LVMH和Hermes的財報數據顯示，兩者的自然營收（不含併購）年成長率分別達到17％和23％，相當亮眼。

從股價價值面來看，瑞士百達資產管理指出，截至今年五月，精選品牌策略持股的下一財年本益比為21.4倍，與長期水準一致（過去10年約21.2倍），但仍低於疫情前的25倍水準，並不昂貴。

自今年年初至今表現來觀察，奢侈品和旅遊次主題表現最為領先，奢侈品市場受益於消費兩極化趨勢、品牌的定價能力優勢，加上大陸取消清零政策刺激消費動能恢復，後者則因為團體和商務旅行活絡而重新加速、預計今年下半年大陸赴歐洲旅遊人數大增，皆是有利於整體策略的因素。

Gillian Diesen 表示，精選品牌策略成長動能極佳，如奢侈品線上消費滲透率自2019年至去年的12％提升至22％，未來仍有上升空間，可望藉由線上消費增加零售市占率；而且Z世代和男性消費者參與精品消費的人數增加，尤其在美國和亞洲市場，進一步推動奢侈品市場成長。強勁的市場需求、高定價能力和低庫存使得精選品牌獲得良好利潤，合理的成本結構和謹慎的企業投資也為精選品牌的獲利表現提供支持。

百達投顧表示，精選品牌投資範疇將持續受益於富裕且新崛起的中產階級消費族群，尤其是在新興市場，全球需求的強勁成長包含來自跨國旅客的消費成長，也將為精選品牌帶來更多商機。

精選品牌的特性包括了高忠誠度、定價能力強和財務紀律良好等，故具備出色的營業利潤率。精選品牌的利潤相對於一般消費品更為突出，其專業知識、高進入門檻和規模有助於建立品牌護城河。此外，精選品牌持股體質良好、歷史悠久，這些企業在面臨經濟前景不明確及高通膨環境時，更容易保持穩健。

展望未來，瑞士百達資產管理認為，大陸需求和企業獲利能力被低估，預估今年每股獲利將上調。如今投資人提高配置精選品牌股票的動機正在增強，將成今年夏天投資焦點之一。