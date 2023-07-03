攜手最高學術研究機關中研院 推動創新淨零科技研發 產研合作

面臨全球碳排放量不減反增，地球快速升溫，加速能源轉型至關重要，台灣大哥大(下簡稱台灣大)與富邦金控共同贊助一年1000萬元，參與中央研究院(下簡稱中研院)「淨零科技研發產研合作」，協助中研院研發去碳燃氫、地熱能、海洋能三項前瞻淨零科技，今(3)日富邦集團董事長蔡明忠、中研院院長廖俊智雙方簽署合作協議，產研齊心加速台灣減碳步伐，朝淨零願景邁進。

富邦集團 台灣大哥大董事長蔡明忠(右)、中研院院長廖俊智(左)今雙方簽署合作協議，產研齊心加速台灣減碳步伐，朝淨零願景邁進。（圖/台灣大哥大 提供）

富邦集團 台灣大哥大董事長蔡明忠表示，面對居高不下的碳排放量，開發新能源迫在眉睫，感謝國家學術最高機關－中研院，在廖院長帶領之下，捲起袖子幫助台灣克服能源挑戰，更讓我們成為第一個率先響應「淨零科技研發產研合作」的民間企業，期盼加入企業力量，為中研院研發「地熱能」、「海洋能」以及「去碳燃氫」三大潔淨能源開發技術，盡一份心力，同時也期待透過拋磚引玉，開啟政府、產業以及學術單位之間，更多的互動與對話，也為台灣發展高減碳效益產業鏈，打開更多可能，為世界打造更美好的未來。

富邦集團 台灣大哥大期望透過本次產研合作，挹注中研院減碳技術：去碳燃氫、地熱能及海洋能研發。富邦集團 台灣大哥大董事長蔡明忠(右)、中研院院長廖俊智(左)。（圖/台灣大哥大 提供）

中央研究院院長廖俊智表示，中研院自2023年正式啟動「淨零科技研發計畫」，初步針對高減碳效益的淨零科技，如去碳燃氫、地熱、海洋能等主題，推動「任務型計畫」，亦即設定明確目標與里程碑、高強度追蹤管考的方式執行計畫，希望藉此加快科技研發之進程。也因如此，本院後續將規劃成立「淨零科技研發講座」，實質鼓勵達到具體目標成果的研發團隊。未來我們也歡迎關心淨零科技研發之企業及社會各界一同加入，跨界攜手協力大步朝臺灣淨零邁進。

能源轉型已是全球關注的強勁趨勢，台灣大以世界級標準精進公司永續治理，加入國際再生能源倡議組織RE100，具體承諾於 2040年100%使用再生能源，2050年實踐淨零排放，預估自2022年至2030年投入超過100億元，透過積極減碳、提高綠電佔比，開發新型潔淨能源等方式，為實踐2050年淨零未來而努力。臺灣目前的能源結構仍多屬高碳排的發電方式，未來要全面達到淨零目標，仍有相當大的技術門檻需要突破，台灣大期望透過本次產研合作，發揮企業的關鍵力量，以實質行動與資源，挹注中研院淨零科技研發計畫發揮最大效益。

富邦集團與中央研究院正式簽署「淨零科技研發產研合作」協議。由左至右為中央研究院 永續科學中心執行秘書陳于高、學術諮詢總會副執行秘書李超煌、秘書長彭信坤、副院長周美吟、院長廖俊智，及富邦集團台灣大哥大董事長蔡明忠、台灣大哥大總經理林之晨、台灣大哥大技術長郭宇泰、富邦金控 永續暨品牌公關處副總經理林茂生、台灣大哥大技術長室資深處長蔡文斌。（圖/台灣大哥大 提供）

本次產研合作，探索三項減碳規模量體龐大的主題：去碳燃氫、地熱能及海洋能，其中「去碳燃氫」能源技術將裂解天然氣，產製的氫氣後續可以發電應用，而其副產品固態碳，則透過另外儲存再利用，成功達到附加效益，此技術朝低碳或零碳的準綠電目標邁進，且有望在短期內落地實施；「海洋能」以及「地熱能」則受惠台灣東海岸為黑潮洋流流速最快速穩定的區域之一，及位處環太平洋火環帶蘊藏大量地熱的優越地理條件，在質與量上都極具綠電發展潛力，期待透過中研院持續投入研究，可以盡快為台灣帶來研發成果。