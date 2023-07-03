警方逮捕涉嫌持刀傷人的菲律賓籍逃逸移工。（翻攝畫面）

警方在地下室租屋處找到傷者。（翻攝畫面）

3日凌晨近1時，台北市中山區龍江路270號發生糾紛鬥毆案，警方獲報指該處有外籍移工傷人，經查發現是一群菲律賓籍移工在地下室的出租雅房聚餐，酒後在1樓發生口角，T姓男子涉嫌持水果刀刺傷D姓男子背部。警方擴大搜查，連夜逮捕T姓男子，發現2名菲律賓籍男子皆為逃逸移工，全案依刑法殺人未遂罪嫌及入出國移民法移請台北地檢及移民署專勤隊續辦。

中山分局建國所員警今天凌晨0時51分接獲報案，龍江路270號地下一樓發生外籍移工糾紛案件，警方到場後未發現嫌疑人，便擴大於週遭巡視，在該處地下1樓發現菲律賓籍D男背後有刀傷。

D姓男子告訴警方，他們一群菲律賓同鄉好友，在地下室租屋處聚會飲酒，因酒後口角糾紛，在1樓發生肢體衝突，他被T姓男子持刀刺傷背部。

警方隨後在合江街發現T姓男子身上沾有血跡，他向警方供稱，幾分鐘有前持水果刀攻擊友人，坦言不諱。警方於盤查過程，發現2名菲律賓籍男子皆為逃逸移工，遂將人帶返所製作筆錄，全案依殺人未遂罪嫌及入出國移民法移請台北地檢及移民署專勤隊續辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！