第41屆全球華文學生文學獎頒獎典禮日前落幕，明道中學3日指出，此次文學投稿國內、外總投稿篇數達1217篇，馬來西亞的投稿高達500篇，更有5位馬來西亞學子獲獎。其中，馬來西亞坤成中學同學謝可欣〈雲和指尖的距離〉獲國中散文組首獎。

第41屆全球華文學生文學獎總投稿篇數達1217篇，分別來自台灣、馬來西亞、韓國、中國、新加坡等地，尤其今年馬來西亞的投稿高達500篇，是歷年最高，更有5位馬來西亞學子獲獎。其中，馬來西亞坤成中學學生謝可欣〈雲和指尖的距離〉獲國中散文組首獎，她特別錄製影片分享心得，並感謝母親不斷鼓勵，給予她在文學創作路上的信心與勇氣。

另有3位同學雙料得獎，包括嘉義女中陳子新榮獲高中散文組第1名、高中新詩組佳作；高雄福誠高中林昀臻榮獲高中散文組第3名、高中新詩組佳作；苗栗縣君毅中學黃翊瑄榮獲國中新詩組第2名、國中散文組佳作。

「全球華文學生文學獎」前身為「全國學生文學獎」，由明道文藝雜誌社、明道中學共同主辦，以鼓勵校園寫作風潮，培養文壇新人，號稱台灣最早專為在校學生舉辦的文學創作獎，包括台灣知名作家簡媜、張曼娟、吳淡如、林黛嫚等皆曾獲此獎。明道文藝社長林雯琪表示，一路以來，幕前幕後有許多的「容易」與「不容易」，但承諾將一路傳承。

頒獎當日，作家林黛嫚、廖玉蕙、李長青、路寒袖、渡也等擔任座談會嘉賓，與青年得獎者面對面交流，且長年合作數位典藏得獎作品集之國立公共資訊圖書館館長馬湘萍也到現場頒贈典藏證書，並提出未來能與國資圖合作，打造年輕作家的分享舞台。