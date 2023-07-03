國產署進一步表示，私法人參與標售投標或申請讓售供住宅使用之房屋，私法人應自行確認符合內政部公告免經許可情形，或於申請所有權移轉登記前自行檢具使用計畫依許可辦法申請許可。

國產署表示，未來如果經地政機關審核無法辦理不動產移轉登記，國產署各分署將依規定解除買賣契約，無息退還已繳價款。