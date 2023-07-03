國產署進一步表示，私法人參與標售投標或申請讓售供住宅使用之房屋，私法人應自行確認符合內政部公告免經許可情形，或於申請所有權移轉登記前自行檢具使用計畫依許可辦法申請許可。
國產署表示，未來如果經地政機關審核無法辦理不動產移轉登記，國產署各分署將依規定解除買賣契約，無息退還已繳價款。
國產署表示，配合內政部訂定《私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法》及公告私法人免經許可之9種情形，已修正不動產標售公告及投標須知，7月1日起公告標售不動產，依建物登記謄本所載屬許可辦法第2條規定供住宅使用之房屋，即於標售公告附表備註載明私法人投標注意事項。
國產署進一步表示，私法人參與標售投標或申請讓售供住宅使用之房屋，私法人應自行確認符合內政部公告免經許可情形，或於申請所有權移轉登記前自行檢具使用計畫依許可辦法申請許可。
國產署表示，未來如果經地政機關審核無法辦理不動產移轉登記，國產署各分署將依規定解除買賣契約，無息退還已繳價款。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。