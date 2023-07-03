查詢路徑：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb15，投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。
櫃買中心並表示，本次「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」與本年6月1日揭示之「本國上櫃公司111年度財務報告員工薪酬資訊」（全體員工人數、全體員工薪資費用、全體員工平均薪資）範圍及定義不同，係排除經理人及部分工時之員工，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準。
櫃買中心表示，112年7月3日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下「企業社會責任相關資訊／員工福利及薪酬統計相關資訊／非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，彙總揭示本國上櫃公司申報之111年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。
查詢路徑：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb15，投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。
櫃買中心並表示，本次「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」與本年6月1日揭示之「本國上櫃公司111年度財務報告員工薪酬資訊」（全體員工人數、全體員工薪資費用、全體員工平均薪資）範圍及定義不同，係排除經理人及部分工時之員工，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。