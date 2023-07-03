查詢路徑：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb15，投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。

櫃買中心並表示，本次「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」與本年6月1日揭示之「本國上櫃公司111年度財務報告員工薪酬資訊」（全體員工人數、全體員工薪資費用、全體員工平均薪資）範圍及定義不同，係排除經理人及部分工時之員工，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準。