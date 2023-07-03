第一金證券落實永續投資績效卓著，在今年輔公佈之第三屆台灣永續投資獎中獲得「機構影響力」楷模、「個案影響力－永續主題投資」銀級兩項獎項，繼去年獲得兩個獎項後，連續第二年獲得肯定，並首度得到機構影響力獎項。

第一金證董事長陳致全表示，非常榮幸今年再度得獎，感謝評審團肯定公司在永續投資上的努力。身為永續金融先行者聯盟成員第一金控旗下的一員，未來將持續精進、深化永續發展作為，協助2050淨零碳排的國家政策達成。

第一金證總經理李美芳指出，公司以ESG（環境、社會、治理）、SDGs（永續發展目標）作為投資核心元素，慎選投資標的，創造長期投資價值；同時也發揮機構投資人影響力，積極與被投資企業溝通與議合，透過股東會投票權行使，落實股東行動主義。

對於所輔導之公司更協助其導入永續發展相關政策促使其重視永續發展，以利其募資；同時官網設置ESG專區，揭露符合ESG相關指標之個股及其ESG資訊，供投資人聚焦ESG優良投資標的。

為發揮機構影響力，2016年即簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，為首家簽署之證券商，且2021、2022連續兩年獲證交所遴選為資訊揭露較佳券商，報告書更被選為參考範本。

而第一金證券也與時俱進持續深化永續投資作為，近二年來訂定包括高污染/耗能產業投資比重上限、投資綠色/永續發展債券目標、不再新增採煤業及燃煤發電一定營收比重之企業，而因應集團加入SBTi，今年底前將提出投資部位減碳路徑，逐步降低範疇三投融資碳排放。

為了讓永續發展內化成為公司的DNA，第一金證券6月成立永續發展委員會，將運作多年的工作小組升格為董事會督導的委員會，公司希望以永續經營的理念，擘化公司的永續藍圖，促進投資、產業與社會三贏的正向循環，為更美好的未來盡一份心力，創造更好的影響力。