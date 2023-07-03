嘉義縣長翁章梁宣布縣府補助身障者搭乘小黃上下班車資。（廖素慧攝）

嘉義縣政府首創「補助身障者計程車交通費用」，有6條上班路線，身障者可搭小黃上下班，前6個月縣府補助8成車資，弱勢者再由公益基金會補貼2成，縣長翁章梁表示，嘉義縣有3萬多名身心障礙者，提供便利交通能幫助更多身障者穩定就業。

嘉義縣政府表示，縣府自2019年12月起推動幸福巴士，讓民眾外出工作、就學、就醫可以利用，此次對行動力較弱的身心障礙者規畫計程車服務，有6條路線分別是鹿草到中埔、新港到竹崎、竹崎到中埔、竹崎到溪口、竹崎到梅山以及民雄到水上。

6條路線涵蓋主要工業區及庇護工場，依身障者居住地、工作地及工作時間彈性接送，也可依實際需求媒合小黃業者，以略低於市價的每公里25元計費。

嘉縣府勞青處長陳奕翰指出，縣府補助前6個月通勤費用的8成，經濟弱勢者再由國泰人壽基金會捐款補助2成，身障者安心工作後，勞青處職業重建個案管理員將協助自主交通訓練或租屋，讓身障者能穩定就業，自立生活。

翁章梁表示，政府做的計畫都不是為了賺錢，而是為服務價值，嘉義縣身心障礙者有3萬多人，約1成5有工作，因為身體條件不同，他們到工作場所很吃力、不方便，縣府補助他們搭乘計程車費，實質上幫助他們到職場更便利。

翁章梁還感謝嘉義縣汽車駕駛員工會理事長盧柏全號召20名小黃業者參與計畫執行，以及國泰人壽慈善基金會的經費協助。

朱姓民眾說，女兒服用身心科藥物後精神容易昏昏沉沉，不放心她騎車出門，有了補助計程車費搭小黃往返住家及上班場所，她比較放心，等女兒服藥穩定後再訓練自主騎機車上下班。