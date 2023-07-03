豆漿是許多人早餐必備飲品，但你對它的營養了解多少？營養師劉家芸表示，豆漿不僅熱量低、膳食纖維高，還富含植物性蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂等營養成分，具降膽固醇、穩定血糖及改善心血管疾病等功效。除此，她也提到，餐前與運動後是飲用豆漿的好時機。不過即便豆漿好處多，腸胃不好、腎功能不佳及對黃豆過敏者，建議不要喝。

營養師劉家芸在個人Instagram「yunliuu」發文，分享豆漿營養知識。她表示，無糖豆漿有許多好處，不僅熱量低、膳食纖維高，增加飽足感外，還富含植物性蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂等營養成分，具降膽固醇、穩定血糖、改善糖耐力及心血管疾病等功效。

其中關於豆漿的蛋白質含量，劉家芸進一步說明，190ml豆漿是「一份蛋白質」，約含有7g蛋白質，所以超商一瓶約400ml豆漿，就是兩份蛋白質。不過她也提醒，千萬不要過量飲用，否則會對腎臟造成負擔，建議欲補充足夠蛋白質，也可從豆製品、雞蛋、魚類、肉類、海鮮等食物來源攝取。

至於豆漿何時飲用最佳？劉家芸則建議2個時間點，分別是餐前與運動後喝，前者能增添飽足感，並控制正餐熱量的攝取，避免吃過量；後者能幫助身體補充好的蛋白質。

最後，劉家芸特別推薦3族群很適合喝豆漿，首先是50歲以上女性每天喝1杯無糖豆漿，可補充大豆異黃酮，從而減少更年期不適症狀；其次是糖尿病患者，因不含乳糖和膽固醇，能降低血糖水平和改善糖耐力；最後是有減重需求的人。不過，她也指出，有3種人不適合喝豆漿，包括腸胃不好的人；腎功能不佳，如洗腎病人、腎結石、高尿酸血症患者；對黃豆過敏易脹氣的人。