「信賴台灣」醫界後援會2日成立，包括出身醫界的總統府資政李茂盛、國策顧問高靖秋、立委邱泰源、醫師公會全國聯合會理事長周慶明等政要均登台助講。對此，PTT有人問卦：醫界為什麼不挺長年行醫的柯文哲？反諷說挺柯會開波波醫師、牙醫後門嗎？小吃店可轉型生醫嗎？會圖利醫藥業廠商嗎？鄉民直酸「沒得圖利，幹嘛支持？」、「波波議題高層跟基層意見差異超大」、「很多人不喜歡公開透明」、「原來是既得利益」。

PTT八卦板有網友問卦：「為什麼不挺柯文哲？」回應醫界挺賴清德活動，質疑：為什麼不挺柯？挺柯文哲，會開波波後門嗎？會讓醫二代波波繼承家業嗎？挺柯文哲，小吃店可以轉型生醫產業，提供物廉價美的醫材嗎？挺柯文哲，柯就會圖利醫藥業廠商，好讓他們供養自己嗎？如果不行醫界，這些人幹嘛要支持柯文哲...？

鄉民表示「有道理」、「突破盲腸」、「不能同意再多了」、「事實，波波議題高層跟基層意見差異超大」、「挺柯文哲敢通過高端嗎，會讓某些人賺飽飽嗎」、「說了重點，推」、「還有安樂死會妨礙長照利益你沒說到」、「醫界很挺賴是真的，工程師比較挺柯」、「原來是有利可圖」、「完全正確，一堆走後門的」、「這言論党不喜歡」、「很多人不喜歡公開透明」、「沒得圖利，幹嘛支持？」、「原來是既得利益」。