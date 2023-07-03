迎接營運一周年，高雄承億酒店26F的Fine Dining餐廳「Papillon」主廚博雅維（Xavier Boyer）宣布將於8月5日攜手連續4年榮獲《台北米其林指南》一星榮耀的「Impromptu by Paul Lee」餐廳主廚Paul Lee合作，推出一日限定午、晚餐雙主廚四手餐會，預定7月7日（五）中午12：00正式開放訂位。

開幕屆滿一年的Papillon餐廳，由法籍米其林二星主廚Xavier Boyer博雅維主理，用經典且深具國際水準的法餐征服慕名而來的饕客的胃，在港都颳起「蝴蝶旋風」，開幕至今始終還是高雄最難預定的Fine Dining餐廳之一。2023年才過第二季Papillon便喜事不斷，除了正式拔擢年僅33歲的程瑀丞Karen於今年4月成為餐廳的新晉主廚注入嶄新能量，Papillon又以全新餐飲品牌之姿一舉入選《2023米其林指南》，讓博雅維這位天才主廚的摘星紀錄備受外界期待。

而今年八月，博雅維更找來過去在美國紐約「L'atelier de Joel robuchon 」一起工作的老搭檔，現任台北「Impromptu」餐廳主廚Paul Lee合作，舉辦闊別多年的「四手餐會」。博雅維表示，Paul Lee是多年舊識，自己對於Impromptu的成功更是無比驕傲。想不到我們兩人都在台灣開了自己的餐廳。自己很開心在Papillon慶祝一周年之際邀請到老戰友前來合作，要為Papillon的客人端出一套最特別的菜單。

連續四年榮獲米其林一星榮耀的Impromptu by Paul Lee，對於此次南下與Papillon合作也是萬分期待。作為台灣餐飲業界指標的話題人物，李皞Paul Lee主廚亦將於今年8月迎來餐廳的五周年生日。憶及來台開設Impromptu之初對台灣的餐飲環境還很陌生，Paul向Xavier請益、獲取許多創立品牌的寶貴經驗，兩人不只是過去廚房共事的夥伴，也是在彼此創業後一路相互打氣的好朋友。

當年在同間餐廳工作的主廚（Xavier）與副主廚（Paul）如今各自都在事業上繳出了亮眼的成績，也讓這場在8月5日登場的四手餐會蘊藏著兩位名廚的感性回憶以及不斷登峰的功夫手藝。Paul Lee預告，正密切的討論菜單，這勢必會是一套既法式、又紐約、更結合台灣味道的菜單！獨家獻給這天來到Papillon用餐的客人。

選定在兩家餐廳各自滿1歲和5歲的8月「生日月」舉辦四手餐會，兩位米其林名廚不只惺惺相惜，更是在《2023米其林指南》預備揭曉的前哨，要以最開心的心情準備大玩一場淋漓盡致的派對！雙主廚Xavier Boyer × Paul Lee四手餐會餐價新台幣6,880元+10％，有午餐及晚餐二個餐期，7月7日（五）中午12：00於Papillon Inline系統(https://reurl.cc/AAMVoQ)正式開放訂位。