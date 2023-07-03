總經理黃文良表示，長聖已連六個月業績走高，隨著多元細胞治療產品布局及合作醫院數增加，有信心今年業績將持續穩健成長。

營運表現耀眼的長聖，除了免疫細胞和幹細胞技術兩大核心平台，目前也以奈米新藥技術為第三個平台。

黃文良說，此奈米藥物具有特殊的夾層結構，可以同時裝載親水性與疏水性的藥物，因此可用於包覆和傳遞小分子藥物、多胜肽和核酸藥物，載體表面也能夠嫁接抗體或對腫瘤具專一性的分子，使藥物靶向性地累積至腫瘤，大幅提高療效及降低副作用。

奈米新藥平台具有廣泛的應用前景，可由新劑型新藥橫跨至癌症疫苗，對於癌症精準醫療將為癌症患者帶來更多的機會與可能性。

長聖的奈米新藥平台已在6月下旬向美國食品和藥物管理局（FDA）進行送件前會議（pre-IND meeting），若得到FDA正向回覆，將可大幅縮短新藥開發時程，未來新藥臨床試驗（Investigational New Drug, IND）通過後，將啟動臨床試驗，掀起全球各界的關注。

黃文良說，此奈米新藥平台除應用於癌症藥物的精進開發，未來在免疫療法、核酸藥物、癌症疫苗等，甚至於腦中風的治療都是公司全力推動的方向。近期，奈米新藥平台與CAR001（CAR-T）在「2023 USBIO 北美生技展」上展示，引起了多家國際知名藥廠的詢問盛況，長聖三大技術平台亦將於2023亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）7月27至30日中展示給國人。