國民黨總統參選人、新北市長侯友宜將參加716「公平正義救台灣」凱道遊行活動，新北市議會民進黨團表示，今是新北市議會會期最後一天，黨團希望延長會議時間審議「新北市房屋稅徵收率自治條例」，可惜議長不同意，仍是敲槌散會，批侯稱要推動「居住正義」，根本是詐騙集團；新北市議會國民黨團則回批，遺憾民進黨始終用造謠的手段來達成本身的政治目的。

國民黨團書記長廖先翔表示，本次會期民進黨始終圍繞著侯友宜參選總統議題，黨團一再呼籲議會應該回歸市政，定期議會有諸多法案及墊付案要討論，但民進黨團卻一直圍繞政治議題讓議事空轉，直到最後一天的議程才提出要優先審議「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正案。

廖先翔指出，黨團並無預設立場，甚至也建議討論已久的土地處分案延後討論，讓大會能儘速處理「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正案，無奈在整個會期延宕議事進行的民進黨團，卻在最後指控國民黨團拖延，實在是做賊的喊捉賊。

廖先翔說，「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正案為民眾重視的民生法案，國民黨團呼籲民進黨團真有心要讓法案順利推動，就不要放任黨籍議員於審議重要法案時出國，更不要只有零零星星的議員在議事廳內喊政治口號，唯有實質認真的審議，才能有符合民眾期待的優質法案。

民進黨黨團副召集人張維倩議員在今日大會提出變更議程，提請將「新北市房屋稅徵收率自治條例」提前審議，讓本會期能順利通過囤房稅稅制跟上其他五都的腳步，但有國民黨籍議員指出，今天會期的最後一日市府墊付案也很急迫，要求墊付案審過後再審房屋稅，但最後議長僅裁示今日審議速度加快，不變更議程。

民進黨團總召鄭宇恩批，身為新北市長的侯友宜，可以請國民黨議員盡速通過條例實行「居住正義」，但是如今仍在議會卡關，現在還冠冕堂皇的說要參加716凱道遊行，要推動居住正義，根本是詐騙集團，詐騙完新北市市民又要詐騙全台灣人民。