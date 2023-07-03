每到六月時節，台灣各地學校紛紛舉行畢業典禮，過程中少不了頒獎的段落。但全國各縣市，唯獨台南的市長獎最令學生期待，因為市長黃偉哲「來者不拒」，學生各種創意姿勢都盡力配合，顛覆一般頒獎典禮嚴肅的形象。昨（2）日，黃偉哲忍著腰傷不適，堅持與學生合照的行動，就是要給學生及家長美好回憶，更獲得家長與學生一致好評。

據了解，已經成為台南特色的「市長陪你拍」系列，起源於某一次頒獎典禮前，學生詢問是否能有比較不一樣的合照姿勢。黃偉哲得知後，立刻欣然答應，並且說到做到，其中一張下腰的合照在臉書粉專公布後，逗趣的姿勢立刻引發熱議，令人聯想到日本京都大學畢業典禮的各種創意搞怪，成為台南學子們期盼的行程。

偉哲忍著腰傷不適，堅持與學生合照的行動，更是獲得家長與學生一致好評。(戴志揚翻攝)

偉哲忍著腰傷不適，堅持與學生合照的行動，更是獲得家長與學生一致好評。(戴志揚翻攝)

不過，昨天的市長陪你拍活動，出現兩個小插曲。第一個是黃偉哲剛從日本行銷農產品返台，趕行程之中不慎閃到腰，事前和同學們告知後，學生也很體諒，動作難度減輕不少；然而，其中一位學生要揹起黃偉哲時，因重心不穩，讓黃偉哲不小心摔在舞台上。現場人士表示，黃偉哲立刻起身，詢問學生有沒有怎麼樣，碧表示自己沒大礙，安撫學生的情緒，讓在場的家長們與老師們都很肯定正向的身教。

黃偉哲的拍照行程公布後，網友們也紛紛留言回應。知名作家吳子雲（藤井樹）表示「市長，要不要把這活動名字乾脆改成『市長陪你閃到腰』？」牙醫史書華說「下次倒立」、新北市議員陳乃瑜則說「市長辛苦了啊，孩子們一定很開心」；黃偉哲也打趣回覆：「我們請局處研議一下改活動名稱」、「等我腰好再練練看」。