2022年華邦電辦理「運動做公益，健康愛地球」活動，記錄參與員工平日運動所累積卡路里數，換算為捐款金額後，全數贊助「荒野保護協會」辦理守護筏子溪溪流及環境保育活動用途。藉由此健康促進活動，讓員工於運動強健身心的同時，間接守護筏子溪生態環境。

華邦電表示，筏子溪是都市內生態型河川，具備多樣性的溪流環境，是當地豐富水生、動植物主要棲息區域。筏子溪流域廣闊，隨著沿岸日漸開發，想要在現代都會中，維持乾淨無污染的水域，除了各項保護環境活動，尚需我們從「源頭減量」做起。

華邦電珍惜水資源，除了降低單位產品用水量亦致力於提高回收水再利用率，2022 年中科廠全廠用水回收率約為80.5％、製程用水回收率約為89％。

華邦電期望藉由贊助及參與環境保護活動，促進員工了解人類與身邊環境與的互動影響，齊心為環境永續而努力。

展望未來，華邦電將持續關注與支持環境保護，使用低碳排原材料，設計高效能、低能耗的綠色產品，並透過製程技術提升落實綠色製造，持續發揮對環境及社會正向影響，實踐我們對永續發展的承諾。