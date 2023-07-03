台股3日開高走高，再收復萬七關卡，終場收17,084.2點，上漲168.66點，成交量3,320.14億元，三大法人買超106.78億元，外資及陸資賣超17.26億元。

外資雖賣超台股，匯市操作則是靜悄悄，全日進出不大，整體盤勢由投信商及進口商主導，新台幣在31.13元上下徘徊，美國即將放假，匯市交投偏清淡，整體交易量也明顯縮小。

根據央行統計，美元指數下跌0.2％，主要亞幣全面走升，韓元大漲0.74％最強，其次為新加坡幣升值0.25％、人民幣升值0.12％、台幣及日圓各升值0.01％。

美國即將進入國慶假期，市場交易冷清清，匯銀主管直言，「今日交易沒什麼體感」，外資有別於上周大量匯出，今日進出都縮手，而出口商季底拋匯也差不多告段落，少了兩大資金力道驅動，整體交易量明顯下修，新台幣主要跟著主要亞幣小升。

匯銀主管也提到，投信商月底作帳後，今日積極布單賣美元，也推升新台幣盤初上漲，而進口商眼見匯價走升，也積極進場買美元，壓抑新台幣升幅並轉貶，終場在央行小拉尾盤下，新台幣終結這波連九黑。

匯銀主管認為，「老外準備要放假了」，交易量縮水符合期待，預料第三季將先走走入區間盤整格局，「一般來說7月都是匯市淡季」，全球匯市將在區間內震盪。